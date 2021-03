„Sice by bylo fajn mít tady kluziště, ale nepotřebujeme další přeplněné parkoviště. Hotel je absolutně nadbytečný. Poslední, co je tady potřeba, jsou lidé, kteří si přijedou zabruslit přes půl Brna,“ okomentoval třeba místní Radek Zeman. Odmítavý postoj lidí je o to silnější, že asi před rokem je vyděsil plán jiného developera na vznik sportovně rekreačního areálu Go Up.

Brali ho jen jako zástěrku pro byty. Tento projekt se i jejich pomocí podařilo zarazit, odkup soukromých pozemků nacházejících se mezi Čejkovickou a Bořetickou ulicí do vlastnictví města se v současné době připravuje.

Investor Fuertes Development počítá v místě bývalé cihelny mezi prodloužením Čejkovické a Jedovnické ulice se dvěma ledovými plochami se standardními rozměry a jednou menší tréninkovou, odpovídajícím sportovním zázemím, fitness centrem, restaurací i hotelem. O projektu už Deník Rovnost informoval dřív. „Nezbytné ubytování bude nutné pro pořádání sportovních akcí, v širším okolí žádné odpovídající není. V neposlední řadě vznikne dostatečný počet vlastních parkovacích míst, jak na povrchu, tak i v podzemí,“ vysvětlil jednatel firmy Ludvík Lysoněk, který projekt připravuje.

Sportovní komplex



Vyrůst má na soukromých pozemcích v prostoru bývalé cihelny mezi prodloužením Čejkovické a Jedovnické ulice.



Nabídne 2 ledové plochy klasických rozměrů a 1 malou tréninkovou, dál veškeré zázemí potřebné pro lední hokej.



Zahrne hotel nutný pro ubytování sportovců při akcích.



Momentálně je ve fázi územního řízení.

Vinohradští radní projekt odmítají dlouhodobě. Poprvé se vyslovili proti v říjnu 2015, naposledy nedávno. „Jsme nejzahuštěnější obec v republice, proto chceme místo využít pro zeleň, které tu není tolik, a vybudovat tam lesopark, doplněný o sportovní a rekreační aktivity. Byly by tam například dětské hřiště, lavičky a posezení, venkovní gril,“ uvedl tamní starosta Jiří Čejka.

K záměru má námitky i místní opoziční zastupitel Jiří Tlamka, který se jím nedávno zabýval jako člen stavební komise. „Nemyslím si, že dvě hokejové haly využijí. Vadí mi hotel za nimi. Má zbytečně moc pater a nachází se hned vedle projektu Go Up, což mi přijde zvláštní,“ podotkl.

Na Vinohradech má vyrůst stavba celoměstského významu, účastníkem povolovacího řízení je tedy město. K projektu už proto 9. února zaujala stanovisko primátorka Markéta Vaňková. „Požaduje snížení hotelu o čtyři patra, navýšení parkovacích míst, dopravní napojení na Jedovnickou ulici tak, aby byl do areálu umožněn příjezd autobusů. Mezi další požadavky patří doplnění záměru o pěší trasy, které by umožnily příchod k multifunkční hale, a také napojení na cyklistické trasy,“ zmínil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.

Podívejte se, jak má vypadat nový sportovní komplex:

Doplnil, že ve svém vyjádření Vaňková požaduje také uzavření smlouvy mezi investorem a městem, a to ještě před vydáním územního rozhodnutí. „Ta vyřeší záruky za vybudování, budoucí vlastnictví a správu veřejných komunikací, veřejných prostranství, chodníků, retenční nádrže pro zpomalení odtoku dešťové vody a objektů veřejné zeleně," upřesnil Poňuchálek.

Nejen pro hokejisty

Komplex podle Lysoňka neposlouží jen hokejistům. „Otevřeme ho široké sportovní veřejnosti, mládeži, dětem, školám, pokud budou mít zájem jej využít,“ ujistil.

Možnost bruslení v připravovaném komplexu pro vlastní žáky by uvítal třeba ředitel základní školy v Čejkovické ulici Jiří Odehnal. „Momentálně dojíždíme do líšeňského Saleska, kde bývá od prosince do února led. V rámci dvou hodin tělesné výchovy to máme za sebou a lekci zvládneme. Pokud bychom měli plochu blíž, byla by pro nás situace pohodlnější," uvedl.

O využití ledových ploch pro bruslení žáků by uvažovali také v Základní škole a mateřské škole Didaktis, kde od něho kvůli dalekému dojíždění ustoupili. „Jezdili jsme před čtyřmi až pěti lety až do Lužánek. Kvůli tomu, jak je to daleko, jsme bruslit přestali. V momentě, kdy bychom měli plochu blíž, můžeme bruslení znovu zahrnout do tělesné výchovy,“ sdělila ředitelka zařízení Andrea Kalusová.

Podle zakladatele spolku Modern Hockey, ve kterém dlouhodobě pracují s mládeží i dospělými amatérskými hokejisty, Tomáše Tůmy je zimních ploch v Brně nedostatek. „Devadesát procent našich hráčů je z Brna, ale trénujeme jen jednou týdně na Úvoze. Občas jezdíme do Vyškova, primárně do Kuřimi. Jakákoli další zimní plocha ve městě je ku prospěchu hokeje i dětí. Na Vinohradech prostory plánovali využít i pro bruslaře, takových hal je v Brně opravdu žalostně málo. Město by skouslo i pět těchto ploch, takže navrhované dvě haly jsou v pořádku," popsal Tůma.

Dodal, že doplnit ke sportovnímu komplexu ubytovací jednotky, jak je navrhuje investor, je podle něho normální. „Ať už kvůli konání turnajů nebo kempů. Když si vezmete dvacet dětí na jeden mládežnický tým, k nim rodiče a personál okolo," nastínil Tůma.

OLDŘICH HALUZA

BARBORA PEŠTÁLOVÁ