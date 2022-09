Na sestavování trolejbusů se bude ve vozovně podílet asi dvacet pracovníků, nejčastěji to budou elektrikáři a mechanici. Kompletace vozu nezabere déle než dva měsíce. Zaměstnanci namontují kabelové rozvody, elektrickou výzbroj a motory. „Pak nastává období oživování, testování funkcí, zkoušek a revizí. Na úplném konci požádáme Drážní úřad o uvedení do zkušebního provozu a vůz může poprvé vyjet s cestujícími. Předpokládám, že do zkušebního provozu se první vůz dostane na podzim, s cestujícími by mohl vyjet na začátku příštího roku,“ zmínil generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.