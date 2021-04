Cestující čekající na autobus se dočkají zastřešení prostoru. „Zároveň se rozšíří počet nástupišť," řekl kuřimský starosta Drago Sukalovský.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkHlavně dojíždějícím řidičům, kteří chtějí z nádraží pokračovat dál vlakem nebo i autobusem, poslouží nové parkoviště s šedesátkou stání vedle nádraží. Pro cyklisty bude novinkou zázemí s toaletami, sprchou a šatnou i úschovna kol. „Je určené hlavně pro do Brna dojíždějící cestující, kteří chtějí jezdit na kole, ale netroufnou si na něm přímo až do Brna. Mohou přijet na kuřimské nádraží, kde si bezpečně schovají kolo, mohou se osprchovat a následně sednout na vlak," přiblížil Sukalovský. Prostory a úschovnu využijí třeba i výletníci na kole.

Představitelé města aktuálně soutěží zhotovitele rekonstrukce terminálu. Ten se do oprav pustí zřejmě v letních měsících. Hotovo má být příští rok v červnu.

Náhradní nástupiště

Rekonstrukce si vyžádá omezení provozu autobusových linek. Záležitost představitelé města momentálně projednávají se zástupci firmy Kordisu, která koordinuje hromadnou dopravu v kraji. Kvůli sousední železniční stanici jsou ve spojení také se Správou železnic a Českými drahami. „Přesné řešení organizace dopravy ještě nemáme nachystané. Vyvineme maximální úsilí, abychom cestujícím neprodloužili přestupové časy a nepoškodili je tak," uvedl mluvčí Kordisu Květoslav Havlík.

Součástí prací na terminálu bude také rekonstrukce povrchu příjezdových komunikací v blízkosti nádraží. „Po nějakou dobu proto nebudou autobusy zajíždět až na stávající nádraží. Náhradní nástupiště cestující najdou v okolních ulicích," doplnil Sukalovský.

Po autobusovém terminálu už bude potřeba zvelebit pouze poslední část prostoru u nádraží, a to přednádražní park. Vlakovou stanici železničáři opravili už v letech 2017 a 2018.

Práce se týkaly kolejiště, nových ostrovních nástupišť a nádražní budovy. „Získala novou fasádu se zateplením. Zrekonstruovali jsme podlahy a také upravili vnitřní prostory sloužící pro čekání a odbavení cestujících, tedy nádražní halu a pokladny. Oprava zahrnula vnější schodiště na uliční straně budovy, přístupové cesty a přístřešek," vyjmenovala mluvčí Správy železnic Nela Friebová.