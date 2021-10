Po dokončení úprav prostranství pro autobusy bude čekat na zvelebení poslední část prostoru u nádraží, a to přednádražní park. Při budoucí rekonstrukci do něj umístí třeba nové lavičky. V Nádražní zase plánují zástupci radnice zvýšit počet parkovacích míst.

Vylepšení se po rekonstrukci dočkají také cyklisté. Využít mohou uzamykatelné boxy na kola. Vznikne pro ně i zázemí s toaletami, sprchou a šatnou, které má posloužit hlavně lidem pokračujícím bez kola dál vlakem třeba do Brna.

| Foto: Bohumil Novotný, Egoé plus

Vizualizace autobusového nádraží. | Foto: Bohumil Novotný, Egoé plus

