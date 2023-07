Takto vypadá smrt, cenní zuby legionář Pannonius. Právě se nasoukal do těžké kroužkové košile. Čeká jej druhý den expedice Caliga(e), v překladu Bota(y). „Nic náročnějšího jsem za dvacet let nezažil. A to jsem kdysi podnikl výpravu do Alp jako člen historické horské jednotky wehrmachtu,“ říká zkušený válečník starých časů civilním jménem Peter Šabík.

Má za sebou jednadvacet kilometrů v úmorném téměř pětatřicetistupňovém vedru. Před sebou podobnou porci. „Dělali jsme si srandu, že v takových podmínkách pochodovaly římské legie v Egyptě za Kleopatry,“ povídá autor projektu Martin Týfa.

Expedice spojující vědu a historický vojenský pochod na základě informací odborníků zvolila trasu mezi dvěma archeologickými lokalitami, kde byl doložen římský pochodový tábor. Vyšli z Modřic na Brněnsku jižním směrem k Hradisku u Mušova blízko Pasohlávek, které sloužilo jako hlavní pevnost Římanů na našem území. Ve druhém století našeho letopočtu někdy za markomanských válek tam tábořili legionáři slavného císaře Marca Aurelia.

Kondice jako mariňáci

Někteří z nadšenců si už první den sáhli na dno. Podle Týfy na sobě vláčeli od dvaceti až do čtyřiceti kilogramů výstroje a výzbroje. Shodli se, že jejich předchůdci z dob římského impéria museli být velcí tvrďáci. „Rekruti rádi vybírali legionáře z fyzicky zdatných rolníků. Z pramenů pak víme, že legionáři byli zvyklí pochodovat zhruba pět hodin denně. Zvládli jsme to taky, ale se zastávkami na odpočinek se to natáhlo. Nejsme tak trénovaní. Co se týká kondice, dnes k nim mohou mít blízko mariňáci,“ vysvětluje Týfa.