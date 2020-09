Protestující se oblékli do černé, aby tak uctili vyhynutí zvířecích druhů. Kritizovali také přístup města k řešení klimatických otázek.

Protest začal na náměstí Svobody, odkud účastníci prošli v průvodu velkou část brněnského centra. Průvod vedl z náměstí Svobody přes Malinovského náměstí, hlavní nádraží a Dominikánské náměstí. Během něj upozorňovali členové hnutí na vymírání některých živočichů, ničení životního prostředí i škodlivé aspekty klimatických změn na lidi. „Bude to mít špatný dopad i na lidi. Míříme ke globálnímu oteplení o čtyři stupně, což by podle některých odborníků vedlo k obrovským problémům,“ řekl jeden z pořadatelů akce Lukáš Stříteský.

Protestu se zúčastnila třeba Jana Srncová. „Mám děti, takže mi záleží na jejich bezpečnost. Už čtyřicet let se ví o klimatické změně a globální oteplování, ale emise pořád rostou. V létě už teploty budou brzy tak vysoké, že bude ohrožena potravinová bezpečnost a hrozí hladomory, “ popsala své motivace.

Extinction Rebellion jednalo o klimatických otázkách i s představiteli Brna. „Minulý rok jsme byli čtyřikrát na brněnském magistrátu na interpelacích, drželi jsme hladovku a setkali se s primátorkou. Nevedlo to ale k žádným změnám. Brno místo toho přijalo plán, kterým plánuje zvýšit emise o 40 procent. Proto jsme přešli k rebelii a z debaty přecházíme ke vzpouře. Necháme se klidně i zatknout.“

Další akcí by mělo být blokování pražského úřadu Vlády příští týden, kterého by se mělo zúčastnit až několik stovek lidí. Hnutí pořádá akce obvykle dvakrát za rok, nyní jim situaci zkomplikovala pandemie koronaviru. „Musíme akce přizpůsobovat situaci ohledně koronaviru, aby to bylo bezpečné,“ řekl Stříteský.

SÁRA JESCHKEOVÁ