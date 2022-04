Zjistit, jak Brňané vnímají kriminalitu a pocit bezpečí v ulicích města, se rozhodli sociologové z brněnské Masarykovy univerzity. V dotazníkovém šetření se ptají na názory lidí, jak hodnotí bezpečnost v jednotlivých městských částech, na kamerový systém či práci policistů. Výsledky výzkumu pomohou pracovníkům z Odboru sociální péče brněnského magistrátu lépe zaměřit preventivní opatření.

Zjistit, jak Brňané vnímají kriminalitu a pocit bezpečí v ulicích města, se rozhodli sociologové z brněnské Masarykovy univerzity. Lidé mohou na jejich webu vyplnit dotazník. | Foto: Repro: web MUNI

Zájemci mohou online anonymní dotazník vyplnit na webu https://soc.fss.muni.cz/bezpecnost do 15. května, kam se dostanou i přes QR kód. „Výzkum neodráží skutečnou bezpečnost a kriminalitu v Brně, ale pocity a názory místních na tuto problematiku. Pro jeho vyhodnocení potřebujeme co nejvíce odpovědí od co nejrůznějších lidí z Brna,“ přiblížil sociolog z Masarykovy univerzity Petr Fučík.