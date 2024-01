/FOTO, VIDEO/ Rozhořčení nad stavbou pokračující bezprostředně vedle základní školy Labyrinth v Brně popsali tamní žáci v jednom ze cvičení. Když se jich vyučující během jedné z nedávných hodin zeptala, jak na developerský projekt vznikající hned u školy nahlížejí, dočkala se smíšených reakcí. Zatímco některým dětem vadí intenzivní hluk a prašnost, jiné takový problém neměly.

Brněnská základní škola Labyrinth na pomezí Králova Pole a Žabovřesk prožívá krušné chvíle. Kvůli výstavbě developera v bezprostředním okolí se tamní zástupci rozhodli zařízení přestěhovat. | Video: Deník/Terezie Heinz

Kvůli developerskému projektu, který od začátku září v bezprostřední blízkosti školy vzniká, se vedení instituce rozhodlo pro razantní krok. Developerovi a současně majiteli budovy, v níž škola sídlí, vypověděli smlouvu a spolupráci se rozhodli ukončit.

Od pátku se proto stěhují do nových prostor vzdálených necelý kilometr. Dosud škola sídlila v Technické ulici na pomezí brněnského Králova Pole a Žabovřesk.

Při jedné z podzimních hodin se vyučující rozhodla, že děti nechá pocity z probíhající stavby vypsat na papír. „Když se na tu stavbu podívám, mám chuť být vulgární. Existuje údajně dohoda, ve které je, že dělníci nemají pracovat během vyučování. Ale na to oni kašlou. Dost mě to štve, protože kdyby bylo ticho, měl bych teď napsáno dvakrát tolik,“ napsal jeden z žáků v zadaném úkolu.

Našli se však i tací, kterým výstavba natolik nevadí. „Moje pocity ze stavby nejsou tak hrozné, není tolik hlasitá ani nepříjemná. Chápu, že je důležité stavět nové domy, ale mohli by to dělat po vyučování nebo brzy ráno. Další problém je, že to před školou není vůbec hezké, je to tam pořád rozryté a práší se tam,“ zamyslel se další ze studentů.

Kvůli neshodám obou stran se spor zřejmě dostane až k soudu. „Jeden z učitelů se kvůli nevyhovujícím pracovním podmínkám rozhodl podat i výpověď, několik dalších požádalo o ukončení pracovního poměru dohodou. Řada rodičů hrozí, že dá své děti jinam v případě, že nesjednáme okamžitou nápravu,“ povzdechl si ředitel školy Břetislav Svozil.