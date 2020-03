Procházela se ulicí, když čtyřčlennou rodinu upoutalo nezvyklé pípání. Okolí ní ale nikdo nebyl a žádný telefon nebyl k vidění ani nikde v její blízkosti, třeba pohozený na zemi.

Ilustrační foto. | Foto: archiv VLP

Sedmatřicetiletý otec se proto ve čtvrtek ve Vychodilově ulici v brněnských Žabovřeskách pustil do prohledávání blízkého okolí a nakonec byl úspěšný. „Přístroj vydávající zvuk nikde na zemi neležel, a tak nahlédl i do modrého plastového kontejneru. Pod horním kartónem ho čekalo překvapení, a to zánovní pípající mobil. Zavolal na linku 156 a předal ho přivolané hlídce městské policie," přiblížil mluvčí strážníků Pavel Šoba.