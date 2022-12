Opravu mostu měla v gesci Správa železnic, protože se však silnici pod ním rozhodli neopravovat, přenechali toto řešení městu. „Nakonec nebyla oprava komunikace z jejich pohledu vyvolanou investicí, předali tedy již zpracovanou dokumentaci městu," vysvětlil náměstek primátorky René Černý.

Město plánuje dvoupruhovou komunikaci s chodníky po obou stranách. Součástí akce je vybudování odvodnění komunikace, které podle města v současnosti chybí. „Proto je třeba vybudovat novou kanalizaci a její napojení na stávající, což chceme koordinovat s opravou kanalizace v režii Brněnských vodáren a kanalizací. Ta se chystá v ulici Filipínského a části Šámalovy," dodal Černý.

Za rok znovu

Brněnské vodárny a kanalizace k rekonstrukci v tomto úseku teprve připravují projektovou dokumentaci. Termín jejího dokončení je na podzim příštího roku. Město plánuje rozšíření silnice na druhou polovinu příštího roku. „V tuto chvíli se silnice provizorně zpřístupňuje, aby sloužila do doby, než tam budou dva jízdní pruhy. Co se dopravního režimu týče, uvádí se do původního stavu," popsal Černý. V pondělí dělníci silnici pod mostem asfaltovali.

Někteří obyvatelé Šámalovy ulice se nad postupem v rámci rekonstrukce podivují. „Jako chodce, cyklistu a řidiče mě naprosto nezajímá, která firma měla co udělat jako první a která čekala, co na to ostatní. Tuto koordinaci očekávám z města," vyjádřil se Láska. Ostatní si stěžují, že už byla cestou jednou uzavřená a rušil je hluk ze stavby. Za rok je stejná situace podle všeho čeká znovu.

Pod mostem projíždí autobusy číslo 64 městské hromadné dopravy. „Jsme stejně jako všichni překvapení, proč pod mostem nevznikla klasická dvoupruhová komunikace. Je to tam nyní samozřejmě přehlednější, ale kyvadlový provoz zůstal stejný, jako dříve," řekl dopravní ředitel Dopravního podniku města Brna Jan Seitl.

Most dělníci dokončili v červenci, poté se práce přesunuly do prostoru mostu pro druhou kolej a vlečku. Tento most je v provozu od konce listopadu. Kromě stavby mostů a nového kolejového svršku se úpravy týkaly také trakčního vedení a kabelových rozvodů. „Oba mosty už byly v nevyhovujícím technickém stavu," zmínil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Nový most respektuje budoucí rozšíření silnice, zároveň vzrostla i podjezdná výška pod mosty na 3,9 metru.

Oprava obou mostů vyšla na zhruba sto devět milionů korun. Rozšíření silnice město předběžně vypočítalo na dalších deset.