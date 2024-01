Brněnský radní pro oblast majetku Jiří Oliva Deníku řekl, že jednání s firmami pokročila. „Jednou je společnost Pliska Interactive Services Consulting. Chtěli jsme, aby se zároveň s tím vyřešily všechny spory, které má město s touto společností. Měli jsme jednání (minulý týden - pozn. red.), kde jsme definitivně navrhli znění konkrétní dohody o narovnání sporů. Firma by měla svoje stánky vyklidit do konce února. Celá dohoda o narovnání by měla jít do březnového zastupitelstva," informoval Oliva.

Druhou společností, která se chce dohodnout mimosoudně, je Korekt Real. Oliva potvrdil, že jednají za obdobných podmínek. „I v tomto případě by měl jít materiál o narovnání do březnového zastupitelstva," sdělil Oliva. Třetí subjekt, který v podchodu provozuje některé stánky, zatím s vedením města nekomunikuje, a tak pokračují soudní řízení.

Lidé vzhled podchodu kritizují. „Nádraží i okolí jsou hrozné, hlavně podchod. Je tu hodně bezdomovců, takže se tady necítím nejlíp,“ komentovala například Eva Pospíšilová.

VIDEO: Bourání v podchodu. Pod hlavním vlakovým nádražím v Brně demolují stánky

Radní Oliva přiznal, že podchod opravdu vypadá otřesně a je potřeba tento pozůstatek z devadesátých let minulého století napravit.

Chystá se komplexní rekonstrukce podchodu, její termín se však oddaluje. Projekt je rozdělený na dvě etapy. „Začátek první etapy je naplánován na rok 2025. Letos by měla být hotová projektová dokumentace. Druhá etapa je vázaná na připravovanou rekonstrukci přednádražního prostoru a Benešovy ulice. Ta by měla začít v řádu několika let," přiblížil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Zdroj: se souhlasem Kanceláře architekta města Brna

Vedení města přistoupilo ke změnám projektu, a to na základě vysokých předpokládaných nákladů, které byly více než padesát milionů korun. „Cílem je ho zlevnit. Výsledná podoba dosud není schválená, ale patrně v něm nebudou obchody a půjde jen o rekonstrukci a kultivaci prostoru," nastínil Poňuchálek.