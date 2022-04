Vyklizený podchod pod hlavním nádražím v Brně: Předčasné, zlobí se prodejci

Proměna první části podchodu do stylu obchodní pasáže potrvá zhruba šest měsíců. „Se zhotovitelem projektové dokumentace jsme již podepsali smlouvu a termín pro její dokončení je plánován na září letošního roku. První etapa rekonstrukce bude zahájena v posledním kvartálu letošního roku. Detaily budou známy po výběru zhotovitele,“ ujistil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Důvodem pro odstranění dotčených stánků k poslednímu dni minulého roku bylo končící stavební povolení. „Pokud by se mělo pokračovat v činnosti, musel by vlastník tedy Brněnské komunikace požádat o povolení. Je však otázkou, zda by byl jeho zisk pravděpodobný, a to vzhledem k aktuálním zákonným normám například hygienickým. Další provoz těchto stánku by tedy byl nelegální,“ je přesvědčený mluvčí.