O tom, co se dělo dál, se dozvěděla až později. „Postarali se o mě a převezli do nemocnice. S těžkým průběhem covidu jsem si tam pak poležela a jen pomalu se zotavovala. Jsem „svým“ andělům nesmírně vděčná, ze srdce děkuji celé posádce a ráda bych těm úžasným zdravotníkům přišla poděkovat osobně, pokud to bude možné,“ psala jim jejich někdejší pacientka.

Po více než roce získala příležitost k setkání. „Vzpomínali jsme s paní Dagmar na ten den a snažili se oživit její vzpomínky, protože ona si pochopitelně pamatuje jen útržky. Jsem moc rád, že jsme s kolegy mohli pomoci a že dnes je naše pacientka opět zcela v pořádku. Je to moc hezká a pro nás důležitá zpětná vazba,“ komentoval za všechny záchranář Lukáš Uher. Ten měl ženu v péči společně s Markem Kratochvílem a Pavlem Domisem.