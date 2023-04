Konkrétně se jednalo o čtyřpokojový podkrovní byt s kuchyňským koutem v žabovřeské ulici Pod Kaštany. Přesný inzerát se na webových stránkách nabízejících reality nachází již několik týdnů, přesnou požadovanou cenu však makléři neuvedli. Jedná se o převod nájemních práv k obecnímu bytu včetně předkupního práva a předplaceného nájmu do léta příštího roku. „O inzerátu již nějakou dobu víme a dali jsme podnět k jeho prošetření, teoreticky vzato by ale měl být legitimní,“ řekl žabovřeský starosta Filip Leder, který je rovněž advokátem.

Podle něj se jedná o velmi specifický případ. Do nadstavby, v níž se současný byt nachází, investovali tehdejší nájemci vlastní peníze, což jim umožnilo po určitou dobu neplatit nájemné. Jinými slovy si nájemné vlastní investicí do bydlení předplatili, v tomto případě na dobu zhruba dvaceti let do příštího léta. „Poté bude byt spadat do systému klasického nájemného a bude v majetku obce, respektive městské části, takže budou nájemníci znovu platit standardní nájemné,“ dodal Leder.

Zmíněné předkupní právo současně platí velmi dlouho do budoucna. Uplatnitelné by bylo v situaci, kdy by se městská část rozhodla převést byt do soukromého vlastnictví. V takovém případě by jej měl aktuální nájemce možnost odkoupit přednostně, protože by ho městská část oslovila díky dřívějšímu vztahu jako prvního. „Samozřejmě se jedná o legální postup, nedovolili bychom si nic jiného,“ sdělil Deníku realitní makléř Vojtěch Janda, který má inzerát na starosti.

Jedna z klauzulí ve specifické smlouvě má rovněž umožňovat, aby tato práva současný nájemce převedl na někoho dalšího. Městská část se chce tímto způsobem vyhnout vyplacení zbylého předčasného nájmu, což by musela učinit v případě, že by aktuální nájemník bydlení opustil dříve. V případě, že by se svá obydlí rozhodla opustit větší část nájemníků ve stejném časovém období, museli by úředníci městské části vyplatit tučnou částku.

Ačkoliv se v tomto případě zřejmě jednalo o legální postup, protizákonné manipulace s obecními byty nejsou v Brně výjimkou. Své o tom ví například v brněnských Židenicích, kde vedení městské části rozdalo na základě nelegálního jednání nájemníků již několik výpovědí z nájmů.

Podobných případů přitom ve městě mohou být ročně desítky. „Nebylo úplně ve zvyku vypovídat smlouvy. Jednou skupinou jsou ti, kteří se o byt třeba nestarají, ale jsou i tací, kteří obecní byty pronajímají takzvaně načerno. Za poslední měsíce to jsou v Židenicích zatím jednotky, ale půjdeme tomu naproti. Některé smlouvy vypovídáme s okamžitou platností, jindy ponecháváme tříměsíční lhůtu,“ popsal nynější postup židenický starosta Petr Kunc.

Zamávat s nestandardně přidělenými obecními byty se před několika měsíci rozhodli taktéž v Brně-středu, a to krátce po odhalení údajných rozsáhlých manipulací v systému přiřazování. Vedení městské části se rozhodlo prověřit až čtyřicítku bytů, u kterých měl kontrolní výbor v uplynulém volebním období podezření na manipulaci při přidělování. „Pokud se ukáže, že byty byly přiděleny na základě nepravdivých informací žadatelů, vyzveme je k vrácení a podnikneme další potřebné právní kroky,“ poznamenal před časem starosta Brna-středu Vojtěch Mencl.