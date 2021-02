/VIZUALIZACE/ Po nové trati k univerzitnímu kampusu v brněnských Bohunicích se cestující svezou v nových tramvajích. Brněnský dopravní podnik nakoupí až čtyřicet obousměrných souprav dohromady za 2,4 miliardy korun od firmy Škoda Transportation. V úterý představitelé města, dopravního podniku a výrobce podepsali slavnostně smlouvu.

Dopravní podnik města Brna nakoupí až 40 nových obousměrných tramvají. | Foto: VIZUALIZACE/ŠKODA TRANSPORTATION

Prvních pět tramvají typu Škoda ForCity Smart 34 získá dopravní podnik do dvou let. Do roku 2026 pak podle smlouvy může nakoupit dohromady až čtyřicítku těchto vozů. „Budou určeny primárně pro provoz na nové tramvajové trati k univerzitnímu kampusu, která bude zakončena úvratí a mohou na ní být nasazovány výhradně obousměrné tramvaje,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.