Dvě figurky zpodobňují umělcovy syny. Betlém bude v kostele vystaven do druhého února příštího roku.

Betlém v kostele postavili farníci na konci adventu. „Betlém je náročný na přípravu, protože je po celé délce kostela. Tvoří ho hodně velké postavy až metr vysoké. U většiny betlémů jsou postavičky o velikosti kolem třiceti centimetrů. Další zajímavostí největšího betlému jsou dvě figury nesoucí jablíčka Ježíškovy, které zpodobňují syny autora betlému,“ sdělil Roman Kubín z brněnského biskupství.

Jesličky betléma zůstávají až do štědrovečerní půlnoci prázdné. „Figurku Jezulátka do nich tradičně vkládá hlavní celebrant až na začátku půlnoční mše,“ dodal Kubín.

Dřevěný betlém vznikal čtyřicet let. Brňan Jaroslav Vaněk ho začal stavět v roce 1949. Před devíti lety ho zrestauroval Zdeněk Mayer. Skvost setrvá v kostele v centru Brna do svátku Hromnic, kdy křesťané slaví Uvedení Páně do chrámu.