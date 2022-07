Penzisté mají na výběr z celkem osmasedmdesáti pokojů. „Většina z nich je dvoulůžkových a asi deset je třílůžkových. Každý má vlastní koupelnu, elektrické polohovací postele, televizi či chladničku. V pokoji jsou velká okna, aby klienti přímo z lůžka, ať už v leže nebo v sedě viděli ven,“ popsal provozovatel.

Hvězdné války na Kraví hoře: podívejte se na souboj světelnými meči u hvězdárny

Pro klienty jsou vyhrazená tři patra, která jsou barevně odlišená pro snazší orientaci. „Na každém z těchto podlaží je centrální koupelna a sesterna s volným průhledem, aby zaměstnanci mohli okamžitě reagovat na případný hluk na chodbě. V zeleném patře se navíc nachází místnost na hydroterapii a fyzioterapii,“ řekl Váka.

Nejvyšší podlaží je určené pro relaxaci. „Nachází se tam sluneční terasa s výhledem na město i do přírody. Také společenská místnost a sál pro důchodce, který krom přednášek poslouží i jako kaple. Sál má speciálně vyrobený strop, tak aby tlumil intenzitu zvuku. V přízemí objektu se nachází kavárna pro příbuzné klientů, zázemí pro lékaře, kuchyň, jídelna pro zaměstnance, prostory pro kadeřníka, manikúru, pedikúru a technická místnost,“ doplnil provozovatel.

V síti

Nový domov vítá ivančický starosta Milan Buček. „Jsem rád, že o naše seniory bude velice dobře postaráno a doufám, že to přispěje k jejich důstojnému životu. Vše bude také záležet na ceně ubytování, která ještě není pevně stanovená, ale bude se odvíjet od individuálních potřeb jednotlivých klientů,“ sdělil starosta.

Různé typy bydlení pro důchodce podporují i zástupci Jihomoravského kraje. „Na rozšiřování domů s pečovatelskou službou, což je vlastně nájemní bydlení pro penzisty, které provozují jednotlivé obce, máme dotační titul na pořízení projektové dokumentace i na realizaci. V případě ivančického domova pro seniory můžeme přispět tím, že budovu zařadíme do sítě, což znamená, že určitý počet lůžek získá státní podporu. O jejich přesném počtu jsme zatím nerozhodli. Jedná se totiž o soukromý projekt,“ vysvětlil jihomoravský hejtman Jan Grolich.

V parku v Pohořelicích si lidé zahrají šachy či petanque. Podívejte se

O výstavbu objektu za více než dvě stě milionů korun se zasloužili představitelé brněnské společnosti Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost. „Domov seniorů jsme začali stavět před dvěma a půl lety a ve čtvrtek 14. července jsme ho předali investorům a budoucímu provozovateli. U budovy je k dispozici téměř čtyřicet parkovacích stání. Zhruba patnáct je vyhrazených pro personál. Všechny místnosti splňují veškeré bezpečnostní požadavky, je v nich vzduchotechnika i chlazení pod stropem. Jedná se o nejmodernější zařízení v celé České republice,“ je přesvědčený jednatel společnosti Přemysl Veselý.

Ivančický domov důchodců by nevznikl bez investic fondu CB Property Investors a společnosti BIZNIZHUB. „Díky těmto projektům se podílíme na něčem smysluplném a pomáháme řešit sociální problém, kdy lidé čekají dlouhou dobu na umístění do domovů důchodců. Vnímáme jako nutnost investovat do tohoto odvětví. Do budoucna bychom na jižní Moravě chtěli postavit více podobných zařízení,“ sdělil předseda dozorčí rady fondu CB Property Investors Peter Bečár.