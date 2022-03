Podle původních plánů měla stavba na jaře končit, ale nakonec teprve 10. března odstartovaly přípravné práce a od úterý začali dělníci naplno. „Při přípravách jsme obdrželi souhlas se stavbou s podmínkou, že v zimním období od prosince do konce února nebudou výkopové práce,“ vysvětloval mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Nyní dělníci na místě pracují na přeložce plynu. Zástupci města teď chystají dodatek, který dobu výstavby oficiálně prodlouží i smluvně. Termín dokončení tak bude jasný až po jeho schválení.

Součástí dodatku má být i vybudování náhradní cesty, aby se omezení nedotkla lidí, kteří stezku využívají. V úterý místem cyklisté ještě projížděli. „Původní rozpočet byl třináct a půl milionu korun bez daně. Vzhledem k dalším pracím očekáváme, že se náklady zvýší,“ uvedl Poňuchálek. Představitelé města částku proberou s firmou, která vznik podchodu zajišťuje.

Ve špičkách tudy projede až dva tisíce cyklistů a projde šest set chodců denně. Stavbu podjezdu vítají. „Je to o hubu. Divím se, že se tady poslední dobou nikomu nic nestalo,“ řekl například Radim Nováček z Brna.

Úpravu v problematickém místě podporuje také Michal Šindelář ze spolku Brno na kole. „Křížení řeší snad patnáct let. Už od doby, co tam cyklostezka vznikla. Kdysi byl podjezd odmítnutý s tím, že by byl drahý,“ připomněl.

Cyklisté nyní musí buď sesednout a jako pěší přejít přes nedaleký přechod, což dělá málokdo, nebo se krkolomně dostat přes čtyřproudou silnici na vlastní pěst. „Vyvést dopravu mimo frekventované uzly a propojit cyklostezky, aby průběžně navazovaly, je pro bezpečnost zásadní. Mám pocit, že podjezd je jediná možná varianta,“ sdělil krajský koordinátor Besipu Pavel Čížek.

Na potřebu přidat přechod pro chodce nebo vybudovat podjezd upozornil před pár lety také neznámý člověk. Přejezd namaloval nelegálně přímo na silnici, která tvoří překážku mezi dvěma stranami cyklostezky.

Podobná situace je podle cyklisty Nováčka také o kus dál v Křenové ulici. Cyklisté musí v úseku také překonávat frekventovanou silnici. „I tam by se měla přijít úprava,“ myslí si.

Představitelé Brna nyní více detailů k rekonstrukci v této části Křenové ulici nyní sdělit nechtějí. „V současné době aktualizujeme projektovou dokumentaci k úpravě této části ulice," oznámil pouze mluvčí Poňuchálek.

Šindelář ze spolku Brno na kole by v Křenové ulici uvítal stejnou variantu jako v Hladíkově, tedy podjezd. „Nebezpečné je i křížení Vídeňské a křížení Renneské ulice," zmínil. Tam jsou v plánu úpravy v rámci protipovodňových opatření na Svratce.

MICHAL HRABAL

JAKUB TRUČKA