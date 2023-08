„Silnice je frekventovaná, jezdí tam hodně aut, takže pro mě bude výhodou, pokud tam bude podchod, potažmo podjezd. Není příjemné, když se musím pokaždé před přeběhnutím cesty zastavit,“ sdělil reportérce Deníku přímo na místě Janošík.

Rychlejší cyklostezky v Brně. Přejezdy frekventovaných silnic nahradí podjezdy

Podle městského radního pro dopravu Petra Kratochvíla brzy brněnské vedení předloží radním žádost o peníze na vyprojektování podjezdu pro cyklisty kolem Pisárecké ulice. Do roka doufá ve vypracovaný projekt. „Následně bude na řadě získání pravomocného rozhodnutí a samotná výstavba. Podjezd pod Jundrovským mostem musí být součástí budoucího projektu mostu,“ nechal se slyšet Kratochvíl.

Nejvhodnější řešení konzultovali brněnští představitelé s Kanceláří architekta města Brna. „Podjezd pod Veslařskou usnadní křížení cyklotrasy v blízkosti Jundrovského mostu a areálu Hroch. Studie prověřovala několik variant a jako nejlepší se jeví podjezd pod mostem. Ten čeká rekonstrukce, a tak je možné oba záměry sladit. Pod mostem projdou pěší i projedou cyklisté,“ pokračoval Kratochvíl.

Budoucí podoba cyklopodjezdů pod Veslařskou a Pisáreckou ulicí.Zdroj: Magistrát města Brna

V uplynulých týdnech připravovali pracovníci městského odboru dopravy analýzu, která křížení cyklostezek s rušnými ulicemi zkoumá. Právě díky té je místa vhodná pro podjezdy možné vytipovat. Kromě toho si Brňané mohou prohlédnout interaktivní mapu, z níž vyčtou, kde už je cyklopodjezd postavený, v jakých lokalitách se chystá nebo kde a proč jej nelze postavit vůbec.

Zdroj: Klára Hrbáčková

Nejvíce podjezdů najdou Brňané na frekventovaných cyklostezkách podél řek Svratky a Svitavy, mimo jiné jeden pod dálnicí D2, dva pod křížením s dálnicí D1 nebo hned několik ve směru do centra pod železniční tratí. Najdou se však i takové, které z různých důvodů není možné postavit. V případě Brna se jedná třeba o Zábrdovický či Maloměřický most nebo most Fryčajova. Mezi připravované projekty naopak patří podjezd pod mostem Olomoucká nebo Černovická.

Zvýšení bezpečnosti ve dvou brněnských lokalitách vyjde přibližně na pětatřicet milionů korun. Po cyklopodjezdu v Hladíkově ulici se bude jednat o další dvě lokality, ve kterých podobné stavby vyrostou. Dle krajského koordinátora Besipu Pavla Čížka je pro bezpečnost zásadní vyvést dopravu mimo frekventované uzly a propojit cyklostezky tak, aby na sebe navazovaly. „Mám pocit, že podjezd je často jediná možná varianta,“ řekl Deníku před časem Čížek.