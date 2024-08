Projevy nemoci se u Latty začaly objevovat již krátce po narození, větší pozornost jim lékaři začali věnovat teprve kolem druhého roku. „Lékaři si zpočátku mysleli, že jsem línější," říká Latta, který se ani jako dvouletý na nohy nestavěl.

Lékaři mu diagnostikovali spinální svalovou atrofii Werdnig-Hoffmann, dožít se podle nich měl jen čtyř let. Rodiče s ním začali docházet na rehabilitace a co největší rozsah pohybu se mu snažila zajistit i samotná maminka. Každý den s ním hodiny cvičila. „Do školy a školky jsem nastoupil do brněnského Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež na Kociánce. V té době se můj stav značně zhoršil, žádná rehabilitace tam neprobíhala, celé dny jsme trávili v postelích. Byl to takový sklad mrzáčků," vzpomíná Latta.