Zapojila se s tím do celostátní středoškolské soutěže a dostala se do programu nadaných žáků na jižní Moravě. „Olovo, které lidstvo i přes jeho stovky let známou toxicitu stále hojně využívá, vzniká ve formě nanočástic při mnoha procesech. Jeho množství v některých velkoměstských a průmyslových oblastech přesahují stanovené limity,“ upozorňuje studentka.