Vaňková uvedla, že do těchto limitů by se město Brno vešlo, nyní záleží na rozhodnutí vlády, zda by se touto cestou vydala. Brněnská primátorka informovala, že v pátek se uskuteční na toto téma schůzka na celostátní úrovni, které se zúčastní i zástupci vlády.

Nový zdroj tepla pro Brno: ruský plyn má nahradit štěpka, čeká se i na Dukovany

Brněnské teplárny na rozdíl od některých jiných v republice používají jako palivo plyn. Tím se liší od podniků, které jsou vytápěné uhlím. „Teplárny nejsou v režimu jako dopravní podnik, kterému dáváme kompenzaci z rozpočtu města. Teplárny vyrábí teplo, zároveň vyrábí a prodávají elektřinu. Stanovuje si ceny tepla s ohledem na výsledky hospodaření. Pro teplárny je situace složitá," nastínila Vaňková. Podle jejích informací představenstvo tepláren ještě nejednalo o ceníku na následující období.

Nákup s předstihem

Na příští rok už Teplárny Brno ceny plynu nasmlouvané. „Firma má dlouhodobě propracovanou strategii postupného nákupu zemního plynu a postupného prodeje elektrické energie. Tyto energie nakupujeme s více než osmnáctiměsíčním předstihem, a tak snižují se rizika zvyšujících se cen. Děláme všechno pro to, abychom současnou energetickou krizi zvládli," sdělila za teplárny Jiřina Veselá.

Nové ceníky brněnské teplárny zveřejní v průběhu října. „Přijali jsme spoustu opatření, abychom co nejvíce snížili spotřebu zemního plynu na nadcházející topnou sezonu. Připravujeme také kampaň, v níž se budeme snažit poradit našim zákazníkům, jak chytře topit, aby předcházeli zbytečným ztrátám tepla," doplnila Veselá.

Oteplování Brna: za 60 let o 2 stupně. Peklo? Černovické terasy a nákupní centra

Podle Mlsny se nemusí nutně jednat o přímou podporu podniků. „Může to být daňová výhoda, vratná záloha, záruka, půjčka," vyjmenoval Mlsna.

Vaňková se chtěla také ujistit, zda je možná případná podpora brněnských podnikatelů. Podle Mlsny musí být podpora buď plošná, nebo zaměřená na konkrétní oblast. „Nemůžete si vybrat někoho. Třeba když budu mít pět pekařů a třem podporu dát a zbylým ne. Je na úvaze politiků, koho podpoří. Jestli třeba příspěvkové organizace, školy, domovy důchodců," nastínil Mlsna.