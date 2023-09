V garážích vznikne zhruba sto padesát parkovacích míst. Celkové náklady na rekonstrukci přilehlého Paláce Typos, který firma Magnum Mall koupila v roce 2016, včetně výstavby podzemích garáží, odhadují zástupci společnosti v řádech vyšších stovek milionů korun. „Jenom za výstavbu toalet a garáží předpokládáme cenu přes třicet milionů,“ zmínil za investora Jakub Vymazal.

V Brně otevírá první obchod Action s levným zbožím. Víme, kde prodejnu najdete

Většina garážových stání bude pod Palácem Typos, ne pod zmiňovaným parkem. Oliva zmínil, že parkovacích míst je v Brně stále nedostatek. „Součástí kupní smlouvy je zároveň ustanovení, že park zůstane zachován a že se společnost bude podílet na jeho správě,“ ujistil Oliva.

Problémy s parkováním potvrdil Brňan Ondřej Mika. „Parkovaní v centru Brna není jednoduché, a to především z důvodu složitých podmínek a variant jednotlivých parkovacích zón. Parkovací domy v centru jen vítám. Určitě bych jich v širším centru přivítal více, především těch podzemních. Nicméně především pro cesty do centra Brna používám hromadnou dopravu,“ řekl.

Jedinečný Dům pro Julii v Brně. Podívejte, jak pokročila stavba hospice pro děti

Výstavbu garáží vítá i místní Michal Urbánek „Občas hledám místo, ale kdyžtak se dá zaparkovat pod Janáčkovým divadlem. Jen je to trochu dražší. Nové podzemní parkoviště bych uvítal, uvolní to další parkovací plochy,“ sdělil.

Podle opozičního brněnského zastupitele za Piráty Marka Lahody je výstavba podzemních garáží pozitivní. „Myslím, že by se ale do garáží mělo přesunout parkování z povrchu, například z Rooseveltovy ulice, aby se uvolnil prostor v ulici. Pokud se tak nestane, tak se parkovací kapacity v centru nebo na okraji centra jenom navýší a natáhne to další auta,“ uvedl.

Ke směně pozemků má však Lahoda výhrady. „Přijde mi paradoxní, že město staví velmi nákladné parkovací domy. A když je tu takový pozemek v centru, kde by si podzemní garáže mohlo postavit samo, tak to prodá soukromé společnosti, která na tom bude vydělávat, protože poptávka po parkování je tam velká. Preferoval bych, aby tam město garáže vystavělo samo,“ vysvětlil.

Zdroj: Deník/Alžběta Kadlecová

S ohledem na celkovou výměru pozemků asi devět set metrů čtverečních si lze podle Vymazala stěží představit, že by parkovací plochy mohlo postavit samotné město Brno. „Naopak přičleněním pozemků k Paláci Typos vznikne plnohodnotný projekt, který umožní příjezd z Rooseveltovy a zásadním způsobem rekultivuje Palác Typos z Jezuitské otevřením pasáže do parku Danuše Muzikářové," přiblížil Vymazal.

Radní Oliva tento projekt přirovnal ke stavbě garáží před Janáčkovým divadlem. „Město dostane peníze za prodej, nic ho to nestojí a soukromník vybuduje veřejné garáže a toalety,“ sdělil Oliva.

Kdy stavba začne je podle Vymazala nyní těžké předjímat. „Je potřeba celý projekt administrativně připravit, celá stavba bude hotová v řádu několika let," podotkl zástupce investora.

ALŽBĚTA KADLECOVÁ