„Z důvodu bezpečnosti musíme vybudovat do každého z nich dva vchody, jeden hlavní vstup a jeden únikový vchod," popsal práce náměstek brněnské primátorky Jiří Oliva.

Tento týden radní vybrali zhotovitele projektové dokumentace stavebních úprav vodojemů.

Do konce roku chce město požádat o stavební povolení. „Pokud vše půjde hladce, touto dobou za rok bychom mohli začít stavět, aby se lidé do vodojemů podívali v létě 2022," nastínil Oliva. V jednom z vodojemů jsou podle něj úpravy naplánované tak, aby v jeho části mohla být voda.

Úpravy čeká i domek na pozemku, kde se nachází vstupy do vodojemů. „Jeho přestavba je součástí plánovaných prací. Vznikne v něm prodejní místo vstupenek, toalety, možná i kavárna," zmínil Oliva.

Zatím město zpřístupnilo jeden ze tří historických vodojemů, které se na Žlutém kopci nacházejí. Tento vodojem má vybudovaný bezbariérový vstup, lidé se do něj při prohlídkách poprvé podívali loni v létě. A o nahlédnutí dovnitř byl velký zájem. Do zbývajících dvou vodojemů se zatím návštěvníci nedostanou. Do druhého cihlového vodojemu se totiž zatím dá slézt jen po kovovém žebříku, který zvládnou zdolat jen fyzicky zdatní lidé, kteří se navíc nebojí výšek. Do prostoru dvou nádrží betonového vodojemu s vynikající akustikou se dá dokonce jen nahlédnout, kdo by do něj chtěl vstoupit, musel by zdolat průlez úzkou rourou.

Vodojemy patří mezi nejzajímavější podzemní prostory v Brně. „Dva z nich jsou postaveny z červených pálených cihel bez použití oceli, dřeva nebo železobetonu. Třetí, nejmladší vodojem z roku 1910, pak tvoří dvě betonové nádrže. Celkem měly tyto vodárenské objekty objem více než 20 tisíc kubických metrů a čerpala se do nich voda z úpravny v Pisárkách," uvedla již dříve Radka Loukotová z brněnského magistrátu.