Popelka, Budulínek nebo Červená karkulka v téměř životní velikosti. Postavy z osmi nejoblíbenějších pohádek si mohou rodiny s dětmi prohlédnout od úterý 7. května v Letohrádku Mitrovských v Brně. Cílem organizátorů je nenechat klasické pohádky v zapomnění.

Organizátoři si pro děti v Letohrádku Mitrovských v Brně připravili nejenom výstavu, ale i interaktivní hry a úkoly. | Foto: Deník/Karolína Kučerová

Postavy z děl od Karla Jaromíra Erbena, Boženy Němcové nebo bratří Grimmů zvěčnila malířka Veronika Balcarová, se kterou organizátoři akce dlouhodobě spolupracují. „Naším cílem je, aby si děti připomněly krásu tradičních literárních pohádek, které v době zahraničních animovaných filmů a seriálů pomalu upadají v zapomnění. Doufáme, že výstava napomůže k tomu, aby si více četly," sdělil koordinátor výstavy Petr Lukas.

Výstava je rozmístěna do tří sálů, ve kterých si mimo postav organizátoři připravili velké množství interaktivních úkolů a her. „Například u perníkové chaloupky budou děti poznávat po čichu, které koření do perníku patří. Zkusí si čarodějnické koště a klobouk nebo namalují vlastní perník," přiblížil Lukas.

Konec výstavy plánuji organizátoři na 7. července. Do té doby ji mohou lidé navštívit každý týden od středy do neděle mezi desátou a čtvrtou hodinou odpoledne. Vstupné pro dospělé je 140 korun, u dětí se podle věku pohybuje od šedesáti do sto korun. Bližší informace jsou dostupné na webu.