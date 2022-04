Nekonečný boj s tímto problémem svádí brněnští představitelé už takřka rok. Výjimkou mnohdy nejsou ani koloběžky válející se v ulicích nebo dokonce v odpadkových koších. „Domluva s provozovateli byla velmi těžká, nakonec se to povedlo dotáhnout tam, že vymezíme přesná místa, kam lze kolo nebo koloběžku odstavit,“ nastínil postup radní Brna-středu pro dopravu Jan Mandát. A režim bude zřejmě platit také v dalších částech.

Záměr zástupci Brna projednají nejspíš do dvou týdnů, městský radní pro dopravu Petr Kratochvíl informaci v pondělí potvrdil reportérce Deníku Rovnost. „Dobrali jsme se k tomu, že bychom tento systém chtěli zavést v celém městě. V případě, že provozovatel zaparkuje sdílené dopravní prostředky jinde, bude následovat pokuta. Její případnou výši si už ale určí každá městská část sama,“ vysvětlil Kratochvíl.

Cílem je navést firmy k převzetí zodpovědnosti. „Chceme je motivovat k tomu, aby se kola nebo různé alternativy nepovalovaly po městě, ale aby v nich byl aspoň nějaký pořádek. Jelikož mají za dopravní prostředky zodpovědnost, mohli by se ke stejnému chování snažit přimět i jejich uživatele,“ pokračoval Kratochvíl.

Vůbec první pokutu za špatné parkování sdílených koloběžek udělilo město v letošním únoru. Kontroverzní dopravní prostředky, které v Brňanech často vyvolávají vášně, zaparkovala firma Lime na chodníku a zároveň v místě, jež pro tyto účely magistrát nevyhradil. Za devět špatně odstavených koloběžek tak radnice Brna-středu firmě udělila šestitisícovou pokutu.

Širokou flotilu sdílených koloběžek, kol nebo dokonce aut měly ve městě původně rozšířit dokonce skútry. Zatímco motorky Revolt se v Brně neudržely ani čtvrt roku, další z provozovatelů, Škoda, se od plánu kvůli pandemii koronaviru rozhodl na čas upustit. „Covid nás zasáhl zrovna v době, kdy jsme začínali krásně růst, získávali investory a vymýšleli další vylepšení, expanzi a měli velké sny. Vláda nám sice nezakázala provozovat jako mnohým jiným, ale zastavilo se vše ostatní, hlavně pohyb lidí,“ okomentoval loni odchod z trhu spoluzakladatel Revoltu Pavel Kuchta.

Druhá z firem jednala o zavedení skútrů dokonce s brněnskou primátorkou Markétou Vaňkovou. „Brno je dynamické pulzující město, které je velmi otevřené novým trendům. Věříme, že v budoucnu společně nabídneme obyvatelům i návštěvníkům služby nové mobility, které jim usnadní pohyb po městě i okolí,“ těšila se před časem na spolupráci vedoucí Škoda Auto DigiLab Jarmila Plachá.

Původní plány na ovládnutí Brna sdílenými skútry však záhy ztroskotaly také v tomto případě. Kdy a zda vůbec se záměr podaří obnovit, není jasné. Na dotazy Deníku Rovnost Plachá v pondělí neodpověděla. Podle Tomáše Neřolda z Besipu je u tak specifického dopravního prostředku, jakým jsou skútry, důležitá připravenost. „Je třeba, aby řidiči předvídali, co by se mohlo stát a jak tomu předcházet. Je potřeba být pokaždé bezpečně oblečen, používat ochranné prvky a neváhat investovat do své bezpečnosti,“ upozornil Neřold.

