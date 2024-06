close info Zdroj: infografika Deník/Markéta Evjáková zoom_in Místa, kde v Pohořelicích a jejich okolí měří rychlost. Nově přibude Smolín. Pro zvětšení klikněte. Úsekové měření bude v místech pohořelické místní části Smolín, kde se hlavní silnice klikatí. „Kamiony a nákladní auta, která vozí kadávery, tedy uhynulá zvířata, projíždějí Smolínem a jedou do kafilerie do Medlova. Ti, co jezdí z daleka, moc nechápou, že Smolín je nebezpečná zatáčka. Nedodržují třicítku, co tam mají přikázanou. Na podnět obyvatel, kteří si dlouhodobě stěžují, jsme se rozhodli, že vyjednáme s policií a zajistíme peníze na koupi úsekového měření," přiblížil Novák.

Měření rychlosti ve Smolíně bude už šesté úsekové měření nebo radar, o který se starají strážníci z Pohořelic. Další taková zařízení jsou v pohořelických ulicích Brněnská, Znojemská a Vídeňská i v nedalekých Branišovicích a Lipové ulici ve Vranovicích.

Podle Nováka právě radary na řidiče fungují. „Časem se počet aut překračujících rychlost v tomto úseku snižuje. Má to výchovný preventivní efekt," míní starosta.