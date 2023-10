Podle mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíkové příprava této stavby aktuálně nepokračuje. Konkrétnější vyjádření poskytl Deníku ředitel brněnského závodu státních silničářů David Fiala. „Ještě to není definitivní, ale s velkou pravděpodobností ukončíme přípravu této stavby v rozpracovanosti. Cítíme, že je odpor obce a místních sdružení veliký. Ač tomu velmi často nerozumím a je to obecně problém odpočívek. Obavy z nějakých hluků a odpadů možná někde mohou být na místě, ale my na to samozřejmě během stavby myslíme a eliminujeme to," podotkl.