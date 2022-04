Ze statistik vyplývá, že si nadpoloviční většina Brňanů stále vybírá rozloučení se svými blízkými v krematoriu s obřadem. Zatímco přes osmdesát procent Pražanů se loni rozhodlo pro kremaci bez obřadu. Počet rodin, které si pro své příbuzné volí kremaci s obřadem, přitom od devadesátých let klesá. „Obřady nebo jiné formy rozloučení doporučujeme. Ať už jde o rodinné pohřby, na zahradách nebo na místech, kde to měl zemřelý rád. Důležité je se rozloučit, a to jakoukoliv formou,“ sdělila předsedkyně brněnské organizace pro truchlící Klára pomáhá Renáta Klímová.