Policisté pátrají po dívce z Brna. V pondělí odešla do školy, kam nedorazila

Policisté pátrají po sedmnáctileté dívce z Brna. V pondělí 27. února se vypravila do školy, tam ale nedorazila. „Doma si vzala své úspory. Je možné, že by chtěla odcestovat do Německa za kamarádem, se kterým byla v poslední době v kontaktu přes sociální sítě. Telefon má vypnutý," informovali policisté.

Sedmnáctiletá dívka z Brna odešla v pondělí z domova. | Foto: se souhlasem Policie ČR