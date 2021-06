V Brně pokřtili první mobilní poradnu v Česku pro oběti kriminality či trestných

Vzdálenost, špatná dopravní dostupnost, ale i samota nebo nutnost být v nemocnici. To vše znemožňuje obětem domácího násilí či kriminality požádat o pomoc. Změnit by to měla mobilní poradna.

Zástupci Bílého kruhu bezpečí pokřtili první mobilní poradnu v pátek. | Video: Bílý kruh bezpečí

První zařízení takového druhu v republice pokřtili v pátek v Brně. „Pro velkou část obětí a pozůstalých po obětech je náročné dosáhnout na potřebnou a komplexní pomoc co nejrychleji po činu," uvedl ředitel Bílého kruhu bezpečí Vladimír Vedra. Dodávka s vnitřním prostorem, která může pomoct komukoliv v terénu, bude fungovat v dvojí roli. „V anonymizované verzi bude vyjíždět za klienty. Ve verzi s polepy Bílého kruhu bezpečí bude fungovat jako nosič informací na preventivních akcích pro veřejnost. Zkušenost zahajovaného pilotního projektu ukáže, zda jde o příklad hodný následování i v jiných krajích republiky," řekl Vedra.