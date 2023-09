Jana Tomečková, 55 let, uklízečka

Jana Tomečková, 55 let, uklízečkaZdroj: Deník/Marek BerčíkPro navýšení koncesionářských rozhodně nejsem. Myslím si, že pořady, které jsou v televizi, neodpovídají tomu, abych měla platit více. Netvrdím, že by se nic vybírat nemělo. Vadí mi, že poplatky jsou povinné. Nebo kdyby byly třeba poplatky nižší, bylo by to rozumnější. Je to těžké. Zprávy nesleduji tři roky, protože v dnešní době se nikdo nedobere k pravdě.