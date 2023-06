/VIDEO/ Tak slibuji, znělo v pátek odpoledne na brněnském náměstí Svobody. Dohromady sto dvaačtyřicet mladých policistů tam skládalo služební slib. Jsou zařazení na jednotlivé útvary Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. Slavnostnímu ceremoniálu nepřálo počasí, celou dobu pršelo.

Slavnostní slib policistů na náměstí Svobody v Brně. | Video: Deník/Michal Hrabal

„Ve službě nasazují to nejcenější, co mají, a to vlastní život," zdůraznil ředitel jihomoravských policistů Leoš Tržil.

Noví policisté přijeli speciální tramvají, za policejními motorkáři pak pochodovali přímo na centrální brněnské náměstí. Po složení slibu zněla státní hymna. Společně si také minutou ticha připomněli své zemřelé kolegy.

Zdroj: Deník/Michal Hrabal

Slavnostnímu aktu byl přítomni například jihomoravský hejtman Jan Grolich, náměstek brněnské primátorky René Černý, ředitel jihomoravských hasičů Jiří Pelikán, ředitelka krajských záchranářů Hana Albrechtová a další hosté. „Chtěl bych vám popřát, abyste ve službě byli vytrvalí, jako je dnešní déšť," vzkázal novým policistům hejtman Grolich.

Nechyběli ani příbuzní a známí policistů, kteří skládali slib. Před deštěm se kryli pod deštníky.