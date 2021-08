Dozvěděli se tak víc o rozdělení peněz z veřejných sbírek, o dalším stravování, odvozu stávající i budoucí suti, pokračující policejní přítomnosti v obcích či o obnově i jiného soukromého majetku než pouze obydlí. „Chtěli jsme, aby se k lidem dostaly informace přímo od zdroje,“ řekl hejtman.

Jeden z domácích účastníků debaty se ptal například na to, kam má vyvést soukromý kontejner se sutí. Uzavřené jsou totiž skládky jak v Mikulčicích, tak v areálu bývalé Plomy v Hodoníně. „Co se týká Mikulčic, tak tam to v malém možné je. Ostatní se vyváří do Moravské Nové Vsi na pole. Pokud máte potvrzení od obce, tak tam můžete vyvést i kontejner,“ uvedl hejtman s tím, že o trvání tohoto řešení bude ještě jednat s obcemi a armádou.

Kraj má totiž vysoutěženou firmu, která skládku přebírá. Platby za svoz dalšího odpadu má jít ale už z obecních kas. „Všichni čekáme, že odpadu bude ještě hodně. Pokud by měly standardním způsobem fungovat sběrné dvory, tak budou brzo zavalené. Myslím si, že nejlepší variantou bude jedno velké překladiště, kam to bude možné vozit,“ řekl Grolich s tím, že to ještě není finální řešení. To má být známé až ve čtvrtek.

Další dotaz se týkal zajištění lékařské péče v Lužicích, kde šlo tornádem poničené zdravotní středisko k zemi. „Ve středisku jsme měli čtyři lékaře, tři se zajistili sami. Paní doktorka Výmolová ordinuje provizorně ve sportovní hale. Dnes došlo k úpravě plochy před halou, kde by měl být modulový kontejner, kde bude mít ordinaci zřejmě od příštího týdne,“ sdělil lužický starosta Tomáš Klásek. Zároveň upozornil, že před několika dny začali s výstavbou nového zdravotního střediska za 43 milionů korun.

Martina Imrichová z Moravské Nové Vsi se ptala na vysoušeče a na setrvání policie v městysu, a to především kvůli tomu, že po tornádu v blízkosti řady rodinných domů chybějí ploty. „Jak dlouho bude fungovat ostraha našeho majetku? Už se tu trošku nějaké krádeže objevují a máme strach,“ řekla žena.

Šéf krajského ředitelství policie Leoš Tržil ujistil, že strážci zákona v obcích zůstanou tak dlouho, jak bude potřeba. „Počítám s tím, že dlouhodobě tam vždycky na den i na noc nějaká hlídka bude,“ ubezpečil Tržil.

Lidé se také zajímali o obnovu hřbitovů, a především náhrobků. Zde ale nedostali pozitivní odpovědi. Představitelé obcí se jim snažili vysvětlit, že hřbitovy jsou sice obecní, ale náhrobní kameny jsou převážně soukromým majetkem nájemců hrobových míst. A ty si je obvykle nepojišťují.