O nové koalici měli radní Kohoutovic jednat na včerejším zastupitelstvu. To ale starosta městské části Petr Šafařík (ČSSD) v pondělí zrušil. Rozhodnutí odůvodnil rizikem šíření Covid-19 a stále platným nouzovým stavem.

Stávající koaliční dohodu vypověděli radní za ODS a Top 09 v první polovině prosince. „Nebylo to pro nás jednoduché rozhodnutí. Vypovězení koaliční dohody ale nespadlo z nebe, s koaličními partnery jsme o vypovězeni koaliční dohody mluvili minimálně rok. Od doby kdy na prosincovém zastupitelstvu roku 2019 byla porušena koaliční dohoda. Snažili jsme se hledat cesty, jak pokračovat ve spolupráci, tak aby to pro Kohoutovice bylo co nejlepší. Ke změně komunikace ze strany koaličních partnerů během celého loňského roku ale nedošlo,“ řekl místostarosta Michal Velička (ODS).