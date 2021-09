Pět lékařských ordinací, lékárna, rehabilitace či masáže vzniknou v novém víceúčelovém domě v brněnských Tuřanech. Stát bude na Tuřanském náměstí. Nahradí tamní staré zdravotní středisko v Rolencově ulici. To uvolní prostor pro přístavbu domova pro důchodce na Holásecké ulici. Brněnští radní už schválili investiční záměr na jeho výstavbu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.