Na základě výsledků měření hluku státní silničáři požádají krajské hygieniky o vydání souhlasu s kolaudací stavby. „Pomůže nám v dalším rozvoji území, které dnes náleží k silnicím první třídy. Podle výsledků měření plánujeme v úseku případně projednat změnu nejvyšší dovolené rychlosti pomocí telematických systémů, která by se měnila s ohledem na denní dobu a intenzitu,“ nastínil brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Královopolský tunel bez kolaudace? Pomoct má snížení rychlosti

Snížení rychlosti na šedesátku se týká několika míst. Jedním z nich je Žabovřeská ve směru od tunelu za sjezdem do Korejské ulice, další je v protisměru za odbočkou do Zborovské. Pomaleji musí nově jet také řidiči mířící z Hradecké do Žabovřeské, když přejíždí Královopolskou pod sebou.

Tichý asfalt

Už dřív mělo šíření hluku zabránit vybudování protihlukových stěn. Loni pak nechali státní silničáři položit u výjezdu z tunelu takzvaný tichý asfalt. Zaměřili se na křižovatku a napojení do Hradecké v obou směrech. I přes tato opatření k překračování limitů nadále dochází.

Královopolský tunel funguje už deset let pouze ve zkušebním provozu. Z brněnských tunelů je nejnovější a vybavený nejmodernější technologií. Jako jediný ve městě navíc umožňuje jízdu v obou směrech. Měří 1237 metrů a denně jím projede zhruba třicet tisíc aut.