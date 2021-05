Obránce a jezuitského kněze, který se zapsal do dějin města, navrhli čeští a moravští biskupové na plenárním zasedání České biskupské konference blahořečit. "Schválili žádost předloženou brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem," uvedla mluvčí brněnského biskupství Martina Jandlová.

Jak doplnila, až žádost schválí biskupská konference, připraví jezuité další kroky potřebné pro blahořečení. "Na kongregaci do Říma pošleme žádost se stručným životopisem a odůvodněním. V případě kladné odpovědi se budou sbírat materiály, překládat do italštiny. Až bude vše hotové, pošleme to na kongregaci. Pak budeme čekat, jak to dopadne," popsal superior brněnské komunity jezuitů Vojtěch Suchý.

Jezuitský kněz pocházel z polských Hlivic, když v roce 1645 Brno obléhali Švédové, působil jako rektor jezuitské koleje. Proti skoro třicetitisícové armádě se postavil po boku asi pětistovky vojáků a zhruba tisícovky civilistů. " Ve zbrani dal vycvičit také oddíl studentů jezuitské koleje, kteří v počtu asi sedmdesáti lidí odrazili švédské pokusy vniknout do města zazděnou takzvanou Dřevěnou branou v městských hradbách mezi kostelem svatého Tomáše a jezuitským chrámem," uvedli na webu zástupci České provincie Tovaryšstva Ježíšova.

Zachránil i celou vlast

Středu ocenili i představitelé Brna. "Kdykoliv mělo dojít k boji s obleženými, ať už před hradbami nebo za mohutného nepřátelského útoku, otec Středa po celou dobu ležel na zemi a modlitbami prosil za přispění nebeské mocnosti. A tak když zesílil boj, také on, Kristův vojín, bojoval neúnavně Gedeonovým mečem a byl od Boha vyslyšen. Není pochyb, že on s Boží pomocí zachránil město Brno a celou vlast, protože její osud závisel na osudu Brna," stojí ve vyjádření městské rady z roku 1671.

Páter Martin Středa má v Brně od loňského roku sochu na rohu Jezuitské a Beethovenovy ulice, jmenuje se podle něj i ulice ve městě.

Mohl by se stát druhým kandidátem na svatořečení, který je úzce spojený s Brnem. "Brněnskou rodačku Marii Restitutu Kafkovou blahořečil ve Vídni papež Jan Pavel II. jednadvacátého června 1998," připomněla mluvčí Jandlová.