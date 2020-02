Hrůzný případ byl bohužel jen jedním z mnoha. Loni opět v celé republice vzrostl počet případů týrání zvířat. Policisté hlásí rekordní počet případ 163. Nejde ale o konečné číslo, mnozé kauzy se k vyšetřovatelům nedostanou.

Případ týrání psů z Ivančic byl v kraji loni v kraji tím nejotřesnějším. „Nic podobně extrémního už jsme naštěstí v roce 2019 pak nezaznamenali, velmi často se ale setkáváme s případy zanedbání, kdy nacházíme zvířata vyhublé, polomrtvé, dehydrované," upozornila předsedkyně spolku Dočasky.cz z Lanžhotu na Břeclavsku Andrea Černá.

Aktivisté ze spolku se týraným nebo zanedbaným psům věnují denně a snaží se je připravit na nový život u jiných majitelů. „Snažíme se zlepšit jejich zdravotní stav. Až pak, když už jsou z toho úplně nejhoršího venku, hledáme pro ně nové majitele, ale i je ještě čeká množství práce, protože psi si často odnáší s sebou do dalšího života různé zdravotní problémy a diagnózy. A samozřejmě, týraná zvířata mají pošramocené duše," popsala Černá.

Policisté loni v celé republice řešili 163 případů týrání, na jižní Moravě se kriminalisté zabývali sedmnácti kauzami. I v kraji ale počet případů stoupá, v roce 2018 jich bylo o tři méně. V případě, že se prokáže týrání zvířete, jde o trestný čin. Jeho pachatelům podle zákona hrozí až dva roky vězení, pokud zvířeti způsobí trvalé následky nebo smrt, může jít o vězení od půl roku do tří let, pokud pachatel týral víc zvířat, může jít do vězení až na pět let. Případy týrání zvířat se zabývají i jihomoravští policisté.

Odhalí svou duši

Podle odborníků může týrání zvířat ukázat u jeho pachatelů na jiné, nebezpečné povahové rysy. „Člověk, který vědomě týrá zvíře, může být zvýšeně agresivní, nedokáže se vcítit do druhé bytosti, nemá sebereflexi. A když má souhrn takových vlastností, nebo jsou nějak zvýrazněné, zvyšuje se pravděpodobnost, že časem může ublížit třeba i lidem. Zvlášťě, pokud má sklon požívat alkohol nebo je závislý na návykových látkách," uvedl psycholog brněnské Vojenské nemocnice Jiří Brančík.

V případě, že lidé mají podezření na týrání zvířete, mohou se obrátit například na policisty, obecní úřady, krajskou veterinární správu či státní zastupitelství. Podobným případům se věnuje i řada neziskových organizací, lidé se mohou obracet i na ně. V Brně někdy týrání zvířat nahlašují lidé i na městskou policií.

„Případy týrání zvířat jsou naštěstí ojedinělé, přesto se s nimi i v Brně setkáváme. Ne vždy se nutně jedná o fyzické násilí, i u takových případů však strážníci zasahují. Například vloni koncem dubna řešili případ v žabovřeském domě, kdy se z bytu muže opakovaně nesly rány, nadávky a kňučení psa. Když pětadvacetiletý mladík otevřel dveře, hlídka si všimla, že pes má na hlavě i těle podlitiny a kolem oka krvavý šrám. Strážník proto psa odvezl ke zvěrolékaři na ošetření a k muži strážníci přivolali státní policisty pro podezření z trestného činu," poznamenal mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Podle něj ale lidé mohou týrat zvířata i nevědomky nebo kvůli vlastní lhostejnosti. „Každý rok upozorňujeme, že by lidé neměli nechávat zvířata zavřená v autě, a to především v horkém nebo mrazivém počasí," podotkl. Přesto třeba na konci loňského června našla hlídka psa zavřeného v autě, kde byla teplota v řádu několika desítek stupňů. I majitel tohoto psa poté čelil podezření z trestního činu.

Pokud se ukáže, že někdo zvířata skutečně týrá, úřady mu je mohou odebrat. Podle Černé z Dočasek.cz jsou ale stále v republice v tomto směru velké mezery a prostor pro zlepšení. „Orgány, které mají právo konat, stále nedostatečně využívají této možnosti s tím, že není prostor nebo peníze, přičemž nevyužívají třeba možnosti neziskových organizací," zmínila.