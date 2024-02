Na otevření Popeyes v Brně se těší například Prokop Malý. „Fastfoody mám rád, určitě to vyzkouším. Záleží ale kde restaurace bude. Pokud vznikne například někde v Olympii, určitě ji nebudu navštěvovat příliš často, protože by byla daleko. Jsem ale rád, že se tu otevírá něco nového. Mohli by v tom určitě takhle pokračovat i s jinými fastfoody. Rád bych vyzkoušel i další, které zatím v Česku nemáme," svěřil se Brňan.