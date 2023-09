„ Konzultovali jsme záměr záchrany bytového domu , protože demolice stávajícího a stavba nového by vyšla asi třikrát dráž. Hledali jsme odborníky, kteří by nám poradili, jak vypsat výběrové řízení a co všechno máme požadovat," řekl Deníku starosta Židenic Petr Kunc.

Kolem zachování popraskaného bytového domu se před časem rozvířila diskuze napříč sociálními sítěmi. Plán našel řadu podporovatelů i odpůrců. „Panelák postavený na nezpevněném podloží, jako je vápnitý jíl, pochopitelně nemůže vydržet několik staletí. Obzvlášť, když se kousek odtamtud nachází svah dolů směrem k tramvajové trati,“ argumentoval dříve například Martin Maník.

Pracovníci vítězné firmy mají na práci devět měsíců. „Součástí by měla být zpráva, která řekne, že budovu lze staticky zajistit a jakými způsoby," sdělil starosta. Podle něj existuje asi pětiprocentní šance, že posudek nevyhoví a dům by se musel bourat. Ale podle rešerší, které si zástupci městské části udělali, by to hrozit nemělo.

S novými podklady pak může vedení židenické radnice zadat projekt na kompletní rekonstrukci bytového domu. „Když už dům budeme sanovat, rovnou vyměníme i stupačky, jádra a tak dále," odvětil Kunc.

I když je nyní budova neobydlená, nezůstane bez využití. „Budeme objekt nabízet policii, aby tam mohli trénovat zásahy a ještě jednáme o nějaké kulturní akci, která by se tam mohla uskutečnit," nastínil Kunc. Bezprostřední nebezpečí podle něj nehrozí, komplikace jsou spíše o trvalém posunu.

Připomeňte si, jak to v problémovém domě vypadalo před rokem

Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová

Propadá se prostřední díl domu, kvůli čemuž vznikaly trhliny. „Ta část se propadá zejména kvůli tomu, že tam byla vadná kanalizace, neizolovaný horkovod a konstrukčně tam byl nešťastně udělaný střední kanál," vysvětlil starosta.

Zmíněná budova je na tom nejhůře, dva objekty nad ní jsou na tom o něco lépe. Podle projektu na statické zajištění budou zástupci Židenic vědět, jak dál postupovat s dalšími paneláky. „I oprava tohoto paneláku je tak na celé volební období. Je to unikátní záležitost," upozornil Kunc.