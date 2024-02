Dle ředitelky SurGal Clinic je terapie po takovém zranění nezbytná. „Schopnost mozku, aby si vzpomněl co uměl před prodělaným traumatem, je časově omezená. My usilujeme o to, abychom začali co nejdříve s pacientem cvičit a tím ho dostali do nejlepší možné kondice," vysvětlila ředitelka Jitka Smrčka.

Navazující péče pomůže obnovit poškozené neuronální funkce. Cílem je vrátit pacienta do stavu, ve kterém byl před úrazem, aby se mohl vrátit k běžným aktivitám.

Oddělení disponuje deseti lůžky. Pacienti budou v péči týmu několika různých specialistů, včetně neurochirurga, rehabilitačního lékaře, logopeda, fyzioterapeuta nebo ergoterapeuta. „Kromě odborných kurzů absolvovali specialisté také intenzivní stáž na vyhlášené neurorehabilitační klinice v Německu," podotkla Smrčka.