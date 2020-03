Porodnice za 2 miliardy? Brno ji potřebuje, říká k velkým projektům Schillerová

/ROZHOVOR/ Do hokejového mistrovství světa v roce 2024 má stát nová hokejová hala v areálu brněnského výstaviště. Představitelé města počítají s podporou státu. „Národní sportovní agentura bude tyto projekty mapovat a vypisovat výzvy,“ říká ministryně financí a brněnská rodačka Alena Schillerová. Další velká stavba, nová brněnská porodnice, bude podle ní hotová do čtyř let.

