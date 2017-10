Poslanec TOP 09 Válek: ODS má dobré lidi. Předseda Fiala je můj bývalý rektor

Brno - Při minulých volbách neuspěl, tentokrát se jako jediný z jihomoravské TOP 09 do poslanecké sněmovny probojoval. Po celou sobotu ve štábu své strany sledoval přetahovanou ODS a SPD o druhé místo ve volbách. „Úspěch občanských demokratů mě příjemně překvapil. Strana má hodně dobrých lidí, například Petr Fiala je můj bývalý rektor,“ zhodnotil možnou spolupráci se stranou Válek.

Vlastimil Válek z TOP 09.Foto: Deník / Fojtík Filip

Ve volbách neuspěl Rom Kostřica, který vaši stranu reprezentoval ve sněmovně v minulém období. Máte teorii, proč ho lidé nezvolili?

Nemám pro to vysvětlení. Z nějakého důvodu oslovil méně voličů než já. Když voliči někoho kroužkují, mají pro to určitě důvod. Například to, že kandidáta znají, že je pracovitý, někdy i kvůli titulům nebo popularitě. Kostřicovi to ale patrně nestačilo.

Ve sněmovně vás za TOP 09 bude sedm. Byl byste pro samostatný poslanecký klub, nebo byste ho chtěl vytvořit s dalšími stranami?

Toto je ještě hodně předčasné. Podle mě je ve většině stran řada slušných lidí, kterých si vážím a se kterými bych rád spolupracoval. Není ale problém být v klubu se sedmi poslanci. Přál bych si, abychom začali co nejdřív pracovat na konkrétních odborných věcech.

V úterý vás čeká setkání s dalšími zvolenými poslanci TOP 09. O čem se máte bavit?

Předpokládám, že o tom, co kdo bude chtít dělat v parlamentu. Jsem u nás jediný, kdo se věnuje zdravotnictví a vysokým školám. Těmto tématům se chci věnovat i ve sněmovně.