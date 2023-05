Po Dračích slavnostech 2024 se vydá na pouť z Krkonoš do jihomoravské metropole, kde bude slavnostně předán v červnu při zvláštní akci. V Brně už trutnovská saň zůstane. Organizátoři ze spolku Trutnov - město draka se k tomu rozhodli kvůli tisíc let staré pověsti, podle níž Albrecht z Trautenbergu s Trutnovany předal v roce 1024 v Brně při zemském sněmu draka knížeti Oldřichovi.

„Chceme, aby se po tisíci letech pověst znovu naplnila,“ vysvětlil předseda spolku Trutnov - město draka Otto Štemberka. Drak, který váží i s dřevěným podstavcem 350 kilogramů a měří 6 metrů, byl vyrobený v roce 2004. Koncem září spolek draka sundává a míří na zimu do trutnovského podzemí.

Brno s drakem počítá

Zástupci trutnovského spolku jsou s brněnskými kolegy v kontaktu. „Brno se k tomu staví výborně a s velkým zájmem. Podepsali jsme komuniké o spolupráci, uskutečnila se schůzka s lidmi z brněnského turistického informačního centra. Jedná se dokonce o umístění na velice prestižním místě v Brně,“ uvedl Štemberka.

V Brně s trutnovským drakem počítají. „S Trutnovem jednáme o podrobnostech, naši zástupci se byli podívat o víkendu v Trutnově na Dračí slavnostech. Pro draka najdeme v Brně adekvátní, důstojné místo,“ potvrdila mluvčí turistického informačního centra TIC Brno Adéla Nováková.

Trutnov bude mít nového draka

Trutnovský spolek sice ještě příští rok v květnu draka pověsí na věž Staré radnice při tradičních slavnostech, ale nevydrží tam do konce září jako obvykle. „Vyrazíme s drakem přes celou republiku tak, abychom ho předali v sobotu 22. června v Brně, kde budou společné trutnovsko-brněnské slavnosti. Budeme se zastavovat v obcích na trase, kde s drakem přenocujeme a sehrajeme divadelní kus, aby lidé věděli, proč jsme v obci zakotvili. Bude to sice až za rok, ale už teď víme, že to bude tak logisticky náročné, že se to nebude blížit žádné naší akci, kterou jsme dělali,“ nastínil plán Otto Štemberka.

Trutnov sice příští rok přijde o šestimetrového draka, na kterého si lidé zvykli, bez symbolu města ovšem nezůstane. „Bude se tvořit nový drak. Jaká bude jeho podoba, o tom budeme ještě diskutovat, stejně jako o nové formě Dračích slavností. Po nás už je budou přebírat nástupci z našeho spolku, my příští rok skutečně končíme. Přijde generační obměna,“ řekl předseda spolku Trutnov - město draka.

Dračí slavnosti měly při letošním 18. ročníku podtitul O našem lese. „Byl to úspěšný ročník po všech stránkách. Největším zázrakem bylo počasí. Navzdory předpovědi to dopadlo výborně. Jsme moc spokojeni s návštěvností i chováním lidí, bylo to bezproblémové. Akce dopadla nad rámec našich očekávání,“ spokojeně konstatoval Otto Štemberka.