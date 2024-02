/FOTO/ Odsunutý a posprejovaný trolejbus na Grohově ulici v centru Brna rozdmýchal na sociálních sítích diskuze u místních. Ačkoli jej využívají hasiči jako cvičiště, některé Brňany trolejbus pobouřil. Podle nich patří na skládku a nikoli do obytné zóny, kde se může stát rájem pro sprejery.

Odsunutý trolejbus v Brně na Veveří rozdmýchal na sociálních sítích diskuze u místních. Někteří argumentují, že vozidlo je nevzhledné a přitahuje akorát sprejery. | Foto: Deník/Tomáš Kouřil

Podle některých místních trolejbus nepatří do města, ale na smetiště. „Za mě to působí jednoznačně jako nepořádek a zábava pro sprejery. Vypadá to jako skládka. Od města Brna je to absolutně nevhodné. Chápu, že je to, jak jsem slyšel, cvičiště pro hasiče, ale nepůsobí to vůbec hezky,“ vyjádřil se například Pavel Střelec.

Vyřazený trolejbus se nachází na pozemku, který spravuje Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. „V tomto místě čas od času organizujeme specializované výcviky. V lednu jsme zde třeba cvičili vyproštění trolejbusu a nákladního vozidla těžkou technikou,“ popsal mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Kritika ze strany místních poukazuje i na to, že není vhodné mít cvičiště ve středu Brna. „Tréninková plocha uprostřed města není ideální. Lidé nejsou z cvičiště pod okny nadšení. Je to docela ostuda,“ uvedl jeden z Brňanů, jehož totožnost Deník zná, ale přál si zůstat anonymní.

Hasiči argumentují, že reálné prostředí a objekty jim napomáhají zdokonalit výcvik a dovednosti. „Využití skutečných a již vyřazených vozidel nám umožňuje vytvořit scénář výcviku, který se může blížit realitě. Díky tomu se naši hasiči dokáží lépe připravovat na situace, se kterými se můžou setkat u dopravních nehod,“ uvedl Mikoška.

Přes kritiku některých Brňanů zaznívají i hlasy pozitivní. Někteří lidé na sociálních sítích uvedli, že je vhodné, aby hasiči cvičili v bytové zástavbě, protože ta může být potenciálním dějištěm nehody. Hasiči taktéž poukázali na to, že podobná cvičiště nejsou ničím natolik ojedinělým.