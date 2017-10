Post rektora obhájil. Brněnskou techniku dál povede Petr Štěpánek

Brno – V čele Vysokého učení technického v Brně zůstane i nadále Petr Štěpánek. V úterní volbě rektora neměl vyzyvatele.

Logo Vysokého učení technického v Brně. Ilustrační foto.Foto: VUT

Ve funkčním období Petra Štěpánka spustila brněnská technika například univerzitu pro děti VUT Junior nebo náborovou kampaň na přilákání žen ke studiu technických oborů s názvem Sem patřím. Uvedla také do provozu laboratorní komplex Středoevropský technologický institut Ceitec VUT nebo dokončila rekonstrukci výškové budovy A1 Fakulty strojního inženýrství.

Pro zvolení Štěpánka hlasovalo jednadvacet z dvaadvaceti přítomných senátorů. „Přestože vedu Ústav betonových a zděných konstrukcí, myslím si, že peníze by se měly investovat spíš do lidí než do betonu. Jsou to právě šikovní zaměstnanci a studenti, kteří posouvají naši univerzitu dál,“ uvedl po volbě.

Vysoké učení technické povede Štěpánek do roku 2022.