S otazníky odcházeli starostové měst na jihu Moravy ze čtvrteční odpolední schůzky se zástupci České pošty a jihomoravským hejtmanem Janem Grolichem. Na jihu Moravy má skončit celkem třiadvacet poboček, ale starostové ještě chtějí rozhodnutí o zrušení některých z nich zvrátit. Ve hře je i možnost, že na místo rušených poboček někde vzniknou takzvané Pošty Partner plus.

Zástupci České pošty však ve čtvrtek oznámili, že parametry pro zřízení Pošty Partner plus se budou měnit. Původně totiž nebyla chystaná pro města, ale pro developery. „Do týdne nám pošlou parametry. Pak se budeme rozhodovat a jednat s Českou poštou, zda do toho půjdeme," řekl po jednání například břeclavský starosta Svatopluk Pěček. Právě v Břeclavi mají skončit dvě poštovní pobočky, vedení města by však rádo tu v Charvátské Nové Vsi zachovalo.

Hejtmanovi Grolichovi přišlo bizarní, že už jednají tak dlouhou dobu a teprve nyní Česká pošta chystá změnu parametrů. „Chápu, že Pošta Partner plus byla nachystaná pro úplně jiné případy. Teď se parametry mění, aby to dávalo logiku pro města, ale za mě je to pozdě. Starosta se nyní nemůže rozhodnout. Nejdřív data dostane ke konci příštího týdne, když to půjde hodně rychle. A potom do 30. června mají města rozhodnout o takovém závazku, financování pošty, vybavení pobočky. To je téměř nemožné. I v případě, že se někdo rozhodne Poštu Partner plus zřídit, bude tam nějaké měsíční okno," myslí si hejtman.

Podle něj pro každou pobočku budou parametry trochu jiné, protože každá má jinou ekonomiku. „U Pošty Partner plus se platí licenční poplatek. V původním schématu se nepočítalo, že by města mohla vybírat peníze a dostávat nějakou odměnu za to, že Poštu Partner plus zřizují. Teď se to mění, aby ekonomika byla logičtější. Je otázkou, jestli tam bude licenční poplatek. Určitě by tam mělo dojít ke změně, aby pobočky mohly vydělávat," nastínil Grolich.

Právě Pošta Partner plus není ale podle hejtmana řešení. „Dlouhodobě říkám, že je to jen o tom, jak nalít státní peníze do pošty jiným způsobem. Ale chápu, že někteří starostové budou chtít takto tu poštu zachránit a pravděpodobně do toho půjdou. Nemají lehkou pozici, protože podmínky nejsou ještě jasně dané," komentoval Grolich.

Na schůzce, která se konala na krajském úřadě, probírali také požadavek Brna-střed. Česká pošta bude rušit pobočku na Renneské třídě a místo ní chce zachovat původně rušenou pobočku ve Velkém Špalíčku. „Brno-střed míní, že nemusí být zachována, ale chtějí raději zachovat poštu v Orlí nebo v těsné blízkosti, protože je to dostupnější a více využívané místo," zmínil Grolich.