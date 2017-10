Pro důchod do obchodu. Do projektu Pošta Partner se zapojují nové obce

Brno – Zajít si v obci poslat dopis lidé z Babic nad Svitavou nikdy nemohli. Začátkem září se dočkali Pošty Partner. „Chodí dost lidí, třeba pro důchod,“ popsala pracovnice babické pošty Kateřina Mackenzie. Další dvě pobočky přibyly od října v Tetčicích a Těšanech. V Brně a na Brněnsku jich je nyní sedmnáct. Někde jsou lidé spokojení, jinde si stěžují.

Vesnická pošta. Dříve museli lidé z Babic nad Svitavou na pošty do okolí. Od letošního září mají ve vsi Poštu Partner. Foto: Deník/Atilla Racek

Dříve museli lidé z Babic dojíždět do okolních obcí. „Zatím nechával můj partner zásilky v Líšni nebo jsem musela do Bílovic,“ řekla tamní obyvatelka Jarmila Brodíková.

Pobočkami se smluvními partnery nahrazuje Česká pošta své kmenové pobočky. Šetří tím peníze, a to i přesto, že provozovatelům platí měsíční odměnu. „Chceme zachovat rozsah pobočkové sítě. Ušetřené peníze využijeme na její provoz,“ vysvětlil mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Zároveň dodal, že pokud se nedohodnou s vedením obce či s obchodníky, svou pobočku nezruší.

Přestože v Babicích dosud pošta nebyla vůbec, Česká pošta ji tam zřídila. Dle Vitíka to byl vstřícný krok. Zastupitelé možnost využili. „Je to rozšíření služeb,“ vysvětlil starosta Miroslav Martykán. V dalších patnácti obcích na Brněnsku byly pošty i dříve a pobočky Partner tam vznikly nahrazením stávajících pošt.

Většinu smluvních poboček spravuje obec. V Neslovicích ale vede poštu živnostník. „Chtěla jsem mít jistotu přivýdělku. Mám v podniku i obchod a díky tomu, že zároveň vedu poštu, chodí sem více zákazníků,“ řekla majitelka psího hotelu Ivana Barešová.

V Brně je zatím jediná Pošta Partner od června v Bosonohách. Lidé tam zároveň nakoupí. Pošta je spojená s prodejnou Brněnka. „Funguje to dobře. Máme tam jednu zaměstnankyni. Zhruba sedmdesát procent času je na přepážce pošty a třicet na prodejně,“ uvedl šéf sítě Brněnka Miloš Škrdlík.

Starosta Deblína Jiří Vitanovský není tak optimistický. „Dříve byla v obci klasická pošta. Řekli nám ale, že by mohla skončit, tak jsme od července zřídili Poštu Partner. Lidé by jinak museli jezdit do Tišnova,“ řekl. Obci tím vzrostly náklady. Roční nárůst starosta odhaduje na 150 tisíc korun.

Dle Vitíka je to případ od případu. „Často se nám starostové sami do projektu hlásí,“ reagoval na situaci.

Nyní má Česká pošta 3200 poboček. „Nesmí zrušit žádnou pobočku, ani nikoho nutit ke změně kamenné pobočky na Poštu Partner,“ vysvětlil mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Martin Drtina.

Do roku 2025 plánuje Česká pošta otevřít 2500 poboček Partner. Zbylých 700 tak zůstane v síti České pošty. „V menších obcích zamýšlíme pobočky Pošty Partner, zatímco ve větších městech klasické pobočky České pošty,“ upřesnil Vitík.

ELIŠKA POSPÍŠILOVÁ