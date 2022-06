Obě strany se zavázaly k součinnosti při zpracování detailních analýz proveditelnosti a příprav projektu. „Brno je v současnosti při vytápění závislé zhruba z osmdesáti procent na plynu. Předpovídat jeho cenu či spolehlivost dodávek je obtížné. Horkovod je pro nás zásadní. Z Dukovan by mělo proudit do Brna dva miliony gigajoule tepla ročně. Toto množství představuje úsporu 135 tisíc tu oxidu uhličitého, což můžeme přirovnat k tomu, jako by z Brna zmizelo pětatřicet tisíc aut se spalovacím motorem," řekla primátorka Markéta Vaňková.